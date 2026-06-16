全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の居酒屋『居酒屋ノスケ』です。魚愛あふれる店主の心意気に出合える名酒場人形町は高級店が多い印象があり、どこか敷居が高く、縁遠い場所というイメージ。しかし、味はそのままにカジュアルに楽しめるのがこの店だ。日本料理店が「居酒屋」を始めたらどうなるのか。その好奇心から、2025年11月に店をオープンさせた。調理する