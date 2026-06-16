シャープは、同社のハイエンドスマートフォン「AQUOS Rシリーズ」として、過去に提供したことのある「Proモデル」について、2026年度は提供しない方針であることを明らかにした。16日、新製品発表会の質疑応答で、同社通信事業本部長の中江優晃氏から語られた。 2024年に登場したAQUOS R9 Pro 中江氏は「Proシリーズは私たちが自信を持って最上位機種として出したいと考えているモデル」とした