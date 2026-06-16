開幕してまもない北中米ワールドカップ、なんと早くも指揮官の解任第１号が飛び出した。現地６月14日、グループＦの２試合が行なわれ、日本は壮絶なゲーム展開を経てオランダと２−２のドローを演じた。そしてもうひとつの対戦カードではスウェーデンとチュニジアが激突し、前者が５−１というまさかの大差で快勝。試合後、チュニジア代表チーム内での衝突やいさかいなども報じられ、サブリ・ラムシ監督の解任説が一気に浮上し