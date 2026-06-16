北海道教育委員会が部活動の送迎でこれまで認めてこなかったレンタカーの使用について、一定の条件のもとで、当面の間、使用を認める方針を固めたことが分かりました。部活動の移動に関しては、道教委は２００９年の通知文で公共交通機関や貸し切りバスなどの利用を求めていて、レンタカーの使用は認めていませんでした。関係者によりますと、道教委は１日の走行距離がおよそ２５０キロまでなど一定の基準を設けて、レ