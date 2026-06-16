大谷がオールスターゲームのファン投票の中間結果で両リーグでトップに立っている(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が、現地時間7月14日に行われるオールスターゲームのファン投票の中間結果で両リーグでトップに立ち、『MLB公式X』が1枚の写真を添えて伝えた。【動画】打った瞬間に敵投手が悟る大谷翔平の弾丸14号先頭打者アーチをチェックXでは「ショウヘイ・オオタニが110万票以上を獲得し、両リーグ最多得票で独走中