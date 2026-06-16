ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）は6月18日、投稿を更新。サッカー日本代表の堂安律選手と妻・明松美玖さんのウエディングを振り返りました。【写真】堂安律＆美人妻のウエディングショット「日本とハワイでの披露宴と挙式を振り返り」同アカウントは「サッカー日本代表#堂安律と美玖の“自然体なふたり”の始まりから、日本とハワイでの披露宴と挙式を振り返り」とつづり、9枚の写真を投稿。1枚目はウ