16日（火）から17日（水）は、前線が九州南部から本州南岸付近に北上し、停滞する見込みです。そのため、西日本から東海では雲が広がりやすくなり、16日は九州や四国を中心に、17日は九州から東海の所々で雨が降るでしょう。九州から沖縄では雷雨になる所もありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。関東甲信や北陸から北日本は晴れる所が多い見込みです。週後半は東日本や北日本でも雨の降る範囲が広がり、