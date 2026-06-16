北海道だって、夏は暑い。【意外な展開】バスの中でずっとチラチラと見てこられて…下車する際、運賃箱をふさがれた静岡県から来た60代女性・Kさんとその夫は、北海道大学の中を歩いている途中で、暑さで参ってしまった。そこで声をかけてきたのは......。＜Kさんからのおたより＞昨年の6月、札幌は気温が30度を優に越すとても暑い日でした。夫と私は北大構内を散策していましたが、私は熱中症になりかけて通路にしゃがみこんでし