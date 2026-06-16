熊本県玉東町の資材置き場から大量のミカン収穫・運搬用コンテナが無くなった事件で、それを自分のものと偽って情報サイトで売り、金をだまし取ったとして、20代の男が逮捕されました。 【画像で見る】資材置き場に置かれた大量のコンテナ 熊本での事件、和歌山の男を逮捕―― 詐欺の疑いで逮捕されたのは、和歌山県紀の川市に住む自称アルバイト従業員の山際彪容疑者(26)です。 山際容疑者は5月20日、熊本県内の資