年末年始に東大阪市の花園ラグビー場で開催される全国高校ラグビーフットボール大会。 【写真を見る】兵庫の両雄同士の対戦、試合後の選手たちの表情は？ その兵庫県の出場校を占う上で重要な一戦、（兵庫）県民大会少年の部決勝戦が６月１４日、兵庫フェニックスラグビーフェスティバルの中で行われ、兵庫を代表する両雄、関西学院と報徳学園が激突しました。 “両雄”が今シーズン初めて対決！