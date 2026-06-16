元プロ野球選手の中田翔（37）が15日、自身のインスタグラムを更新。「着々と完成に近づいているよ!!」と報告し、公開された写真に反響が集まっている。【写真】「すごいものが」着々と完成に近づいてる！中田翔が公開した広大な“建物”中田は「着々と完成に近づいてるよ!!」「#野球スクール」「#名古屋」とハッシュタグとともにつづり、鮮やかなブルーで覆われた建築途中の建物の写真と、その内部を公開。内部にはトラックが