ロックバンド「L’Arc〜en〜Ciel」のKen（57）とお笑いコンビ「ニューヨーク」が16日、東京・原宿のFenderFlagshipTokyoで行われた来店100万人記念スペシャルセレブレーションに出席した。世界的ギターメーカー「Fender」の世界初の旗艦店である同所の累計来店者数100万人を記念したイベント。Kenがシグネチャーモデルのギターを演奏し、嶋佐和也が「虹」を歌唱するスペシャルステージが実現した。ニューヨークはYouTube