世界的ギターメーカー・Fenderの旗艦店「Fender Flagship Tokyo」の累計来店者数100万人を記念したイベント『Fender Flagship Tokyo100万人来場記念 〜スペシャルセレブレーション〜』が16日、東京・原宿の同店で開催され、L'Arc〜en〜CielのKenと、お笑いコンビ・ニューヨークが登場した。【写真】渋い…！名曲「虹」を演奏するL'Arc〜en〜Ciel・KenFender Flagship Tokyoは、2023年6月30日に東京・原宿でグランドオープンし