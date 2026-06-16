ＲＫＫ熊本放送（熊本市）が１５日夕に放送した報道番組「ＮＥＷＳゲツキン」で、冒頭から約２０分間、音声が流れないトラブルがあった。音声機器の不具合が原因といい、同社はホームページ（ＨＰ）などで謝罪した。同社によると、番組は同日午後６時１５分に開始。冒頭から音声が流れず、テロップでおことわりの文言を出したという。同３５分頃に復旧した。番組途中のテレビコマーシャルの音声は通常通り放送できたという。今