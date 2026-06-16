15日にNHK総合で放送されたサッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会1次リーグF組、日本−オランダ戦（午前5時）の平均世帯視聴率は、27・1％（関東地区）だったことが16日、ビデオリサーチの調べで分かった。瞬間最高は午前6時54分、6時55分、試合終了直後の34.9%（世帯）だった。日本−オランダ戦は午前5時から123分の放送枠で、ビデオリサーチによると、同時間帯の過去4週平均世帯視聴率は4・3％。単純比較でみれば、7倍近い数