１５日にＮＨＫ総合で放送されたサッカーＷ杯北中米大会・日本対オランダ戦の視聴率が、世帯平均で２７・１％（関東地区、以下同）だったことが１６日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人平均は１４・８％。試合は日本の初戦で、２―２で引き分けた。試合は午前５時から２時間３分にわたって生放送された。瞬間最高は世帯３４・９％、個人１９・７％。いずれも午前６時５４、５５分だった。試合後の模様も同７時３〜４５