シカゴ・カブスのピート・クローアームストロング外野手（24）が現地時間15日、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・中堅」で先発出場。自身初のサイクル安打を達成した。クローアームストロングは初回の第1打席、先発右腕ロレンゼンの低めカットボールを振り抜き、右中間スタンドへ飛距離434フィート（約132メートル）の13号先頭打者アーチ。先発の今永昇太に先制点をプレゼントした。3回裏の第2打席では右翼フェンス直撃の三塁