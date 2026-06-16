北中米Ｗ杯１次リーグＨ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・マイアミ）、サウジアラビアはＷ杯優勝経験もあるウルグアイに１―１で引き分けた。サウジアラビアは前半４１分に右ＣＫから放ったヘディングシュートのこぼれ球をＤＦアブドゥレラ・アムリ（アルナスル）が押し込んで、先制に成功。２０２２年カタール大会では優勝したアルゼンチンから金星を挙げており、２大会連続の大金星へ期待も高まっていた。しかし後半１