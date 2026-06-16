名古屋の「コストコ」で調理された食品による食中毒で、原因とみられる食品は2日間で900パック以上が販売されていました。 【写真を見る】｢コストコ｣で食中毒 2日間で900パック以上販売 “ハイローラー”食べた男女5人から｢О157｣検出 男児1人が入院中 名古屋 名古屋市保健所によりますと、名古屋市守山区の「コストコホールセール守山倉庫店」で調理した食品を食べた7歳から49歳の男女5人が、下痢や腹