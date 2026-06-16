いい大学、いい会社に入れば幸せなのか。精神科医の片田珠美さんは「新卒一括採用、年功序列、終身雇用といった日本型雇用慣行が限界を迎えており、受験や就活で努力しても報われるとは限らなくなってきている」という――。※本稿は、片田珠美『生きづらさの正体』（宝島社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／jaimax※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／jaimax■「いい学校→いい会社→幸福な人生」？「