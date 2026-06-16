北中米Ｗ杯１次リーグの日本―オランダ戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で、元オランダ代表のレジェンドとして有名なラファエル・ファンデルファールト氏が不適切発言を行ったとして大騒動になっている。ファンデルファールト氏は、オランダ放送局「ＮＯＳ」の解説者として出演。問題となったのは、後半４３分に日本がＣＫからＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）のゴールで同点に追いついた場面での言葉だ。英メデ