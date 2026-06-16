SEVENTEENのジョシュアが、再びユネスコ本部の演壇に立つ。PLEDISエンターテインメントは6月16日、「ジョシュアが25日（現地時間）、フランス・パリのユネスコ本部で開催される記念式典に、ユネスコ青年親善大使として出席し、スピーチを行う」と発表した。【写真】ジョシュア、モルディブで魅せた“大人の夏”ジョシュアは、SEVENTEENのメンバーたちとともに2023年11月にユネスコ本部で開催された「第13回ユネスコ青年フォーラム