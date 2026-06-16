TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、ソロアーティストとしての歩みをさらに加速させる。6月16日午前0時、ヨンジュンはグローバルファンプラットフォームWeverseを通じて、7月10日に2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』をリリースすることを発表した。【写真】ヨンジュン、原宿に出没!?「かっこよすぎ」昨年11月にリリースされた1stソロアルバム『NO LABELS: PART 01』以来、約8カ月ぶりのソロカムバックとなる。（写真