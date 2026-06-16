ガールズグループCLC出身で女優として活動してきたクォン・ウンビンが、芸能界引退を決意した理由を明かした。クォン・ウンビンは6月16日、自身のSNSに長文を投稿し、「意図しない記事によって多くの方々にご心配をおかけしてしまい申し訳ありません。これまで応援してくださったすべての方々に、私の近況と決断を直接お伝えするのが筋だと思い、この文章を書くことにしました」と伝えた。【画像】CLC、“韓国版メルカリ”に先輩・