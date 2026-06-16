からあげ定食専門店「からやま」は6月19日、期間限定メニュー「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」（税込1,078円）を発売する。じめじめとした暑さが続く初夏に向け、爽快感と満足感を兼ね備えたメニューとして提案する。食材がなくなり次第、販売終了となる。からあげ定食専門店「からやま」〈塩にんにくからあげと豚しゃぶを組み合わせ〉「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」は、塩ベースの漬け込みダレでにんにくの旨