Microsoftのゲーム部門であるXBOXから、幹部が辞任し、傘下のゲームスタジオが閉鎖の危機にひんしていることが明らかになりました。Xbox executives depart while Compulsion Games shuts down | Mashablehttps://mashable.com/tech/microsoft-xbox-game-studios-layoffs-compulsion-shut-down2026年2月、長らくMicrosoftのゲーム部門であるMicrosoft GamingのCEOを務めたフィル・スペンサー氏が退職し、後任にはアシャ・シャルマ