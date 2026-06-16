【「wa-gu-mi」 ONE PIECE 海賊船シリーズ】 6月12日 発売 価格：各3,850円 エーゾーンは、3Dクラフトアート「『wa-gu-mi』 ONE PIECE 海賊船シリーズ」6種を6月12日に発売した。価格は各3,850円。 本商品は「ONE PIECE」シリーズに登場する海賊船を竹素材を使用した3Dアートクラフト「wa-gu-mi」シリーズで立体化したもの。