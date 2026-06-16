佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。16日の福岡の日の出は午前5時8分でした。昼の長さが一番長いのは夏至（6月21日）ですが、実は今が一年で最も日の出が早い時期です。せっかく朝が早くやってきますが、日差しは少ない日が続きそうです。 「天気の予想」 16日は雲が広がりやすく、梅雨らしい天気でしょう。午後を中心ににわか雨の可能性があります。洗濯物の外干しはでき