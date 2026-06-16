４人組ロックバンド「ラルクアンシエル」のギター・Ｋｅｎが１６日、東京・神宮前の楽器店「ＦｅｎｄｅｒＦｌａｇｓｈｉｐＴｏｋｙｏ」で行われた来店１００万人記念スペシャルセレブレーションに出席した。開業３年のこの日、１００万人を突破。Ｋｅｎはアパレルでも同社とタッグを組み、「Ｆｅｎｄｅｒ」のロゴが入った帽子を制作したことも。「最初はＦｅｎｄｅｒの文字にいろいろ付けたら、アカンって言われて。『