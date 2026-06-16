新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、サッカー特番『たくろうのサッカー通ぶれるワード11』を６月18日（木）夜９時より生放送する。 MCを務めるのは、今回がABEMAでの初MCとなるお笑いコンビ・たくろう。進行はABEMAアナウンサー・瀧山あかね。ゲストには、高校時代に全国大会へ出場した経験を持つJO1・河野純喜、家族ぐるみでサッカーを応援しているというサッカー好き女優・堀田茜、元プロサッカー選手の丸山桂里奈、鄭大