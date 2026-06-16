ウクライナ出身の安青錦にとって、晴れの凱旋とはならなかった──6月13〜14日の大相撲パリ公演である。母国へのロシアの侵攻を受けて来日した安青錦。その後、初の海外渡航となった昨年10月のロンドン公演は欧州出身力士として大きな声援を受けていた。相撲担当記者が言う。【写真】トーナメント選士権大会に参加する安青錦。2回戦で若元春と対戦したが敗れた「帰国直後の11月場所の優勝で大関に昇進。今年1月場所も新大関で優