あなたは読めますか？突然ですが、「穿鑿」という漢字読めますか？ミステリー小説や、他人の隠し事を探るような場面で登場する言葉ですが、いざ漢字になるとかなりの難読です。気になる正解は……「せんさく」でした！穿鑿とは、穴を掘りうがつこと、転じて、細かいところまで深く探り調べることを意味します。「穿」も「鑿」も、穴をあけたり削ったりする道具や動作を指し、表面からは見えない奥底を執拗に掘り起こすようなニュア