あなたは読めますか？突然ですが、「鰆」という漢字読めますか？魚偏に「春」と書く、まさにこれからの季節にぴったりな魚ですが、いざ漢字で見ると読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「さわら」でした！「鰆」とは、サバ科の海水魚で、スマートな体型が特徴の大型魚です。漢字の通り、春に産卵のために沿岸へ現れることから「春を告げる魚」として知られています。身が柔らかく、西京焼きや刺