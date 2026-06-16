秋田県八郎潟町の前町長が今年2月、公務中に倒れ、意識不明となりました。地方自治法で首長が辞任するには本人の意思表示が必要としているため、5月、議会がやむを得ず不信任決議案を可決して、町長は失職しました。八郎潟町の町長代理を務める副町長や議会の議長らが15日、総務省を訪れ、林芳正総務相に同じようなことが繰り返されないよう対応を求めました。16日朝の閣議後会見で林総務相は「選挙で選ばれた首長を本人の意思に基