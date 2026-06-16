ペルシャ湾内で日本関係船舶1隻の船体の一部に損傷が見つかりました。金子国交大臣：日本関係船舶の1隻について船舶の船体の一部に損傷があることが確認された。金子国交大臣は16日朝の閣議後の会見で、現地時間の13日未明、ペルシャ湾内に停泊している日本関係船舶のうち1隻の船体の一部に損傷があることが確認されたと明らかにしました。乗組員に被害はなく、自力での航行が可能だということです。この船には日本人は乗っていま