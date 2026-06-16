森三中の黒沢かずこが１５日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、小学校の頃にテストに書いていた名前を明らかにした。黒沢は両親が実家で飲食店を営んでいたことから、多忙な両親とは「そんなにしゃべったことがない」といい「一緒に暮らしているが、いってきます、ただいま、いただきますと一度も家で言ったことがない」という日々。「学校で何かあったか？とか聞かれたこともないし、注意もされないから寝ながら食事を食