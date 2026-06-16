ヤクルトで投手として６勝を挙げた宮出隆自さん（４８）は、プロ６年目の２００１年オフに外野手に転向した。シーズンを重ねながら数字を伸ばし中軸を任されるなど勝負強い打撃で主力打者へと成長。０６年シーズンには待望の規定打席に到達したが、その年のオフにチーム事情により外野から三塁へのコンバートを告げられる。「試合に出るためなら何でもやらないと」。必死の挑戦が始まったが、守備の不安は打撃にも影響を及ぼすよ