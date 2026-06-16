ＮＨＫ総合で１５日午前５時から放送されたサッカー北中米Ｗ杯・日本−オランダ戦の世帯平均視聴率が、２７・１％だったことが１６日、分かった。個人視聴率は１４・８％だった。毎分の最高視聴率は世帯、個人とも試合終了直前の午前６時５４分、５５分で、世帯３４・９％、個人１９・７％。月曜早朝の放送にもかかわらず異例の高視聴率をマークした。日本はオランダに２−２で引き分け、勝ち点１をつかんだ。後半４４分に鎌