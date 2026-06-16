女優南沙良（24）が、北米最大級のアジア映画祭「第25回ニューヨーク・アジアン映画祭（NYAFF）」で、国際舞台でのさらなる活躍を期待される俳優に贈られる「ライジング・スター賞」を受賞した。16日までに南の公式サイトでも報告。「南沙良が【第25回ニューヨーク・アジアン映画祭】において、国際舞台で大きな存在感を示す新進気鋭の俳優に贈られる『ライジング・スター賞』を受賞いたしました」と記された。出演作の「万事快調