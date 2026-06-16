国土交通省の「マンション総合調査」によれば、管理会社に業務を委託している管理組合は、一部委託を含めると95％を超えます。都心の一等地に建つ「超高級マンション」であれば、手厚いサービスに伴い管理委託費が高くなるのは当然です。しかし、その負担を避けて「安さ優先」で格安の管理会社へ変更した結果、かえって工事費が跳ね上がり、管理組合の財産が脅かされるケースも考えられます。竣工わずか3年で管理会社を乗り換えた