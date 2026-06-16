配偶者が亡くなり、相続が発生。法定通りに遺産分割をすると、住み慣れた自宅を売却するしかない…。ひとり残された配偶者がそのような危機的状況を乗り切るには、どんな方法があるのでしょうか。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。折り合いの悪い息子に、自宅売却を迫られる70代女性夫を亡くした佐藤洋子さん（仮名・70代）は、悲しむ間もなく、将来の生活不安におびえています。洋子さんには40代の息子が2人