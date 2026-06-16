ここ数年にわたり価格上昇を続ける東京都心部の中古マンション市場。一方で、市場環境には徐々に変化も見え始めているといいます。市場動向など不動産情報を発信している『福嶋総研』を運営するマンションリサーチ株式会社（東京都千代田区）が都心3区における中古マンションの「流動性」に着目し分析した結果、千代田区、中央区、港区の都心3区では、過度な期待が先行した一部の再開発エリアで物件価格が高騰し、売れ残りや在庫の