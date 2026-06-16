2026年6月16日の『徹子の部屋』に市川團子さんが登場。「宝塚歌劇団」出身の祖母・浜木綿子さんなどについて語ります。今回は市川さんにスーパー歌舞伎『ヤマトタケル』への思いを聞いた『婦人公論』2024年5月号の記事を再配信します。*****歌舞伎界に新風を巻き起こした祖父と、ドラマや映画の世界で長年活躍する父を持つ20歳の歌舞伎役者、市川團子さん。澤瀉屋（おもだかや）を牽引する《期待の新星》として、今、大きな注目を