「たくさん荷物を積めるのはいいね！」SNSでは積載性を評価する声が多数モビリティメーカーであるELEMOsは、2026年4月20日に四輪モビリティ「ELEGRAN（エレグラン）」を発表しました。ELEGRANは、特定小型原動機付自転車（以下、特定小型原付）に区分される乗り物のため、16歳以上であれば運転免許を持っていなくても公道を走行することができます。【画像】超カッコイイ！ これが“免許返納”しても乗れる「新型 4輪モデル」