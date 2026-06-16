デル・テクノロジーズ株式会社は、XPSシリーズ史上最薄・最軽量となるモバイルノートパソコン『XPS 13』を発売した。あわせて、実機を体験できる「XPSポップアップイベント」の開催と、ブランドアンバサダーに俳優の福士蒼汰を起用することが発表された。 （関連：【画像】XPSシリーズ史上最薄、最軽量のモバイルノートPC） 『XPS 13』（DX13260）は、厚さ12.7mm、重量約1.0kgという薄