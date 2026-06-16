子ども同士の約束は、成長とともに少しずつ広がっていくのではないでしょうか。しかし、まだ親のつき添いが必要な年齢の約束は、家庭同士の調整が必須です。楽しいはずの外出が、いつの間にか気疲れの原因になってしまう……そんな経験をしたことがあるママも少なくはないでしょう。今回の投稿は、「上の子同士の約束に、下の子がついてくること」への戸惑いと本音が綴られています。『小学4年生の娘が幼なじみと遊びに行く約束を