日本の食を、世界へ。そのカギを握るのが、特定地域で生産される「GI産品」だ。農林水産省のGI（地理的表示）保護制度によって品質と産地が国際的に保証された食材は、日本食のブランド力を高める切り札として注目を集めている。今回、その農林水産省の鈴木憲和大臣を、サッカーの名将フィリップ・トルシエ氏、フランス料理界の巨匠ドミニク・コルビ氏が訪ねた。三者の対談は、サッカーW杯北中米大会の話題から、日本