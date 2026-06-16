日本の特定地域の気候、土壌、製法が生み出す「GI産品」は、農林水産省が登録・保護する、世界へ誇れる食のブランドだ。そのGI産品の食材（以下、GI食材）を、フランス料理界の巨匠ドミニク・コルビ氏が特別な料理へと昇華させ、人生の師と仰ぐフィリップ・トルシエ氏（元サッカー日本代表監督）氏をもてなした。食材が持つ本質的な価値と、次世代へ伝えるべき使命について、熱く語り合った。 【画像】コルビ氏が仕上げたメ