＜全米オープン事前情報◇16日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャーの今季第3戦が、現地時間18日（木）から行われる。世界一のゴルファーを決める過酷な戦いに、日本勢では松山英樹、久常涼の米ツアー組に加え、日本最終予選会を勝ち抜いた大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平がいずれも初出場を決めている。開幕に先立ち、PGAツアー公式サイトから優勝予想（パワーランキング）が発表された。