小祝さくらのスタッフが自身のインスタグラムを更新。メジャー大会「全米女子オープン」に参戦するためロサンゼルスへと向かった小祝。練習後に訪れたあちらこちらで撮影した体を右にスーっと傾ける短いカットを1本の動画に編集して投稿した。【動画】体をスーっと傾ける「小祝さくらだから面白い」動画動画は日本の空港から始まり、ロスの空港へ。それ以降は「早めに移動したので練習後にLA観光もしてきました!!」と記されたとお